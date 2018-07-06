"Мы как полные кретины платим за все": Трамп вновь критикует Берлин

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Дональд Трамп подверг жесткой критике Ангелу Меркель за недостаточные расходы на оборону.
"А потом они идут и платят России миллиарды долларов за сделки по нефти и газу, а мы (США. — Прим. ред.) как полные кретины платим за все", — приводит слова Трампа портал Breitbart.
Ранее американский президент в преддверии саммита НАТО в Брюсселе направил письма ряду лидеров стран Евросоюза, в которых напоминал о необходимости увеличения военных расходов. Он отмечал, что налогоплательщики в США не понимают, почему некоторые европейские страны не выполняют своих обязательств в области безопасности.