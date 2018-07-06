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В Японии официально объявили о казни руководителей секты "АУМ Синрикё"*

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© AFP 2018 / Jiji Press / AFPБывших руководителей АУМ Синрикё* — Киёхидэ Хаякава во время ареста в Токио. Архивное фотоБывших руководителей АУМ Синрикё* — Киёхидэ Хаякава во время ареста в Токио. Архивное фото
© AFP 2018 / Jiji Press / AFP

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Министр юстиции Японии Ёко Камикава на экстренной пресс-конференции в Токио официально объявила фамилии семи казненных ранее утром в пятницу бывших руководителей религиозной секты "АУМ Синрикё"*. Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире.

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"Приведены в исполнение смертные приговоры Тидзуо Мацумото ("святое" имя — Сёко Асахара – ред.), Киёхидэ Хаякава, Томомицу Ниими, Масами Цутия, Томомаса Накагавы, Сэйити Эндо. Преступления, которые они совершили, различны у каждого. Эти преступления были организованы, запланированы и беспрецедентны. Ничто подобное не должно повторяться впредь. Это страшные и тяжелые преступления. Они ввергли в ужас людей в других странах, потрясли общество, они относятся к категории терактов с использованием химического оружия", сказала министр.

Камикава сообщила, что не присутствовала лично во время казней, но отказалась назвать причину этого. Также она отказалась ответить на вопрос, почему именно эти семь человек были казнены первыми.

Все казненные сегодня люди имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычных вооружений. Так, например, Хаякава выполнял в организации функции военного министра. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях "АУМ Синрикё"* в России. Его визиты, как правило, носили практический характер: именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета МИ-8.

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© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Религиозная секта "Аум Синрикё" ("Учение истины Аум")* была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум" пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение. Одной из причин, по которым Асахару и других руководителей не казнили, стало то, что до начала 2012 года троим руководителям секты удавалось скрываться, и сохранение жизни главы организации могло оказаться важным для следствия в случае их ареста и предания суду. В 2012 году все они были арестованы и осуждены. В ходе разбирательств в качестве свидетелей выступали приговоренные к смерти члены секты. Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшего в апелляции одному из них. Таким образом, сохранение жизни всех 13 человек потеряло значение для следствия и суда. Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.

* Запрещена в России решением суда в апреле 1995 года – на полгода раньше, чем это было сделано в Японии

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