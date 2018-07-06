В Chrome и Firefox нашли "шпионское" расширение

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Инженер-программист из Сан-Франциско Роберт Тэтон обнаружил, что расширение в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox с названием Stylish тайно сохраняет всю историю посещений сайтов пользователями.

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В своем блоге Тэтон написал:Требуется всего один запрос, содержащий один файл cookie, который навсегда связывает учетную запись пользователя с идентификатором Stylish

Программист также заявил, что это расширение посылает всю историю просмотров страниц на свои серверы вместе со специальным идентификатором каждого пользователя.

Таким образом, по словам Тэтона, Stylish и компания SimilarWeb, создатель расширения, имеют всю информацию о любом юзере, пользующемся им.

Популярное расширение Stylish для Google Chrome и Mozilla Firefox позволяет пользователям изменять внешний вид страниц. В общей сложности им пользуется более 1,8 миллиона человек в мире.