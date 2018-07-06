В Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё" Сёко Асахару

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Японии в отношении семи руководителей религиозной секты "Аум Синрикё"* в пятницу были приведены в исполнение смертные приговоры, передает NHK.
Хаякава известен тем, что в 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из японских подразделений. В начале 1990-х он был частым гостем в российских подразделениях секты. Именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.
Также в списке осужденных Сэйити Эндо, Ёсихиро Иноуэ, Томомицу Ниими и Масами Цутия.
Основные телеканалы Японии изменили сетку вещания и транслируют новости, связанные с казнью.
Преступления секты
Сёко Асахара основал религиозную секту "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) в 1987 году. Ее численность достигала, согласно различным данным, от тридцати до пятидесяти тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России.
В 1994 году сектанты распылили отравляющий газ зарин в городе Мацумото префектуры Нагано, в результате чего погибли семь человек. Позже, в марте 1995 года, адепты распылили зарин в метро Токио, из-за чего погибли 13 человек и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.
После этих событий полиция арестовала около тридцати руководителей секты, по итогам судебного процесса 13 из них, в том числе Сёко Асахара, были признаны виновными, в отношении них вынесены смертные приговоры.
В 2012 году все лидеры организации были арестованы и осуждены. В ходе разбирательств приговоренные к смерти сектанты выступали как свидетели.
В январе одному из осужденных суд отказал в апелляции, это стало последней точкой по всем делам секты, и сохранение жизни всех тринадцати потеряло для правосудия значение.
Весной приговоренных распределили по разным тюрьмам страны, что означает подготовку к приведению смертных приговоров в исполнение.
* Террористическая организация, запрещенная в России