В Китае рассказали об обсуждении иранской проблемы с арабскими странами

ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Китай находится в постоянном контакте с арабскими странами по обострившейся в последнее время иранской проблеме, Пекин намерен продолжать играть активную роль для поддержания регионального мира и стабильности, заявил в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун.

Чэнь Сяодун в пятницу утром провел пресс-конференцию, посвященную предстоящей 10 июля 8-й министерской встрече Форума китайско-арабского сотрудничества, на церемонии открытия которой с приветственной речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай находится в постоянном контакте с арабскими странами по вопросам поддержания регионального мира и стабильности, и иранская проблема часто становится предметом нашего обсуждения", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, намерен ли Китай обсуждать ситуацию с обострившимся иранским вопросом с арабскими партнерами и может ли сказаться на их сотрудничестве соответствующая проблема.

Чэнь Сяодун подчеркнул, что "Китай всегда придерживался позиции, что соответствующие страны должны приложить больше усилий, совместно работать над поддержанием регионального мира и стабильности".

По его словам, "Пекин намерен и дальше играть конструктивную роль в этом процессе".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.