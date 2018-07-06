В Японии почти 30 тысяч человек получили указание экстренно эвакуироваться

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Почти 30 тысяч человек в Японии получили указание срочно эвакуироваться из-за опасности разлива рек и оползней, сообщила телекомпания NHK.
В префектуре Коти из-за продолжительных ливневых дождей вышла из берегов река в городе Аки, 22 человека не успели эвакуироваться. Многие ожидают помощи на крышах домов. Бурный поток не дает возможности спасателям приблизиться к домам на лодках. Администрация города вызвала на помощь силы самообороны. На севере острова Кюсю оползень разрушил несколько домов, 6 человек удалось спасти, 2 человека, предположительно, остаются под завалами.