В Японии почти 30 тысяч человек получили указание экстренно эвакуироваться

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Почти 30 тысяч человек в Японии получили указание срочно эвакуироваться из-за опасности разлива рек и оползней, сообщила телекомпания NHK.

В городе Китакюсю указание экстренно эвакуироваться получили от властей более 12 тысяч человек. В городе Киото аналогичные указания получили почти 18 тысяч человек. На фоне обильных ливневых дождей из-за атмосферного фронта, протянувшегося над юго-западными и центральными районами возросла опасность схода оползней и разлива рек. Поступает информация об унесенных потоком людях.

В префектуре Коти из-за продолжительных ливневых дождей вышла из берегов река в городе Аки, 22 человека не успели эвакуироваться. Многие ожидают помощи на крышах домов. Бурный поток не дает возможности спасателям приблизиться к домам на лодках. Администрация города вызвала на помощь силы самообороны. На севере острова Кюсю оползень разрушил несколько домов, 6 человек удалось спасти, 2 человека, предположительно, остаются под завалами.