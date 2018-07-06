В Японии казнили ряд руководителей секты "Аум Синрикё"*

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Помимо руководителя религиозной секты "АУМ Синрикё"* Сёко Асахары в Японии казнены еще несколько руководителей секты, в их числе Киёхидэ Хаякава, Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ, со ссылкой на источники, сообщила телекомпания NHK.

Хаякава выполнял в организации функции военного министра. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях "Аум Синрикё"* в России. Его визиты, как правило, носили практический характер: именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.

Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение.

Все приговоры приведены в исполнение через повешение. Ранее сообщалось о казни лидера организации Сёко Асахары. Источники в министерстве юстиции сообщали, что были планы казнить одновременно всех 13 приговоренных, но учитывая критику Японии со стороны мировой общественности, выступающей против смертной казни, от этого решено было отказаться. В то же время СМИ сообщают еще о нескольких смертных приговорах в отношении руководителей секты, приведенных в исполнение в пятницу. Называется цифра 7.

* Террористическая организация, запрещенная в России