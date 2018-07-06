Президент Литвы призвала установить комплексы Patriot на подлодках

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала для усиления обороны балтийского региона разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на подводных лодках. Об этом она заявила в интервью газете Corriere della Sera.

"Противовоздушная оборона НАТО в нашем регионе недостаточна и должна быть усилена. "Пэтриоты" могут быть установлены на подводных лодках либо на нашей территории", — заявила она.

По словам Грибаускайте, Россия, которая представляет собой "опасность номер один", ведет "нетрадиционную войну".

"Только в 2017 году они осуществили 15 тысяч кибератак против наших объектов экономической, энергетической инфраструктуры, вмешательство в нашу внутреннюю политику усилилось", — отметила литовский президент.

Также Грибаускайте выразила опасение в связи с тем, что Москва строит ядерный реактор в Белоруссии всего в 40 километрах от Вильнюса. По ее мнению, такие шаги — это "инструмент угрозы и геополитического давления".

"Те, кто далеко, могут игнорировать опасность, но не мы. Мы помним о жестокой и незаконной оккупации Крыма и вторжении на Украину", — заявила она.

Ранее Грибаускайте в интервью Spiegel выразила готовность защищаться в случае военного "вторжения" России. Вероятность нападения она оценила как "значительную". Президент отметила военное превосходство России, однако подчеркнула, что литовцы готовы защищать свою страну от любого противника. Также Грибаускайте считает, что Запад недооценивает Россию и относится к ней излишне мягко.