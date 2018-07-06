ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Ксения Нака. В Японии в пятницу повесили экс-главу религиозной секты "Аум Синрикё"* Сёко Асахару, сообщила телекомпания NHK.

Это первый смертный приговор из тринадцати, которые были вынесены в отношении бывших руководителей секты. Ожидается, что в пятницу приведут в исполнение еще семь приговоров.

Секту "Аум Синрикё"* ("Учение истины АУМ"*) организовал Сёко Асахара (Тидзуо Мацумото) в 1987 году. Ее численность достигала, по разным данным, от 30 до 50 тысяч человек, из них более десяти тысяч — в России.

В 1994 году адепты секты распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, тринадцать человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления. Полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение.

Это было вызвано тем, что троим лидерам удалось скрыться, и полиция не теряла надежды их найти, а прокуратура — предъявить обвинения. Было необходимо снять с приговоренных показания по делам трех скрывающихся руководителей. Через 17 лет они их арестовали, а в 2015 году был объявлен последний приговор в отношении руководства секты.

Весной прошлого года приговоренных распределили по разным тюрьмам, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров. Среди них был и Киёхидэ Хаякава, выполнявший в организации функции военного министра. В 1993 году он руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях организации в России, именно он занимался покупкой и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.

Сёко Асахару оставили в Токио, там же его и казнили. В последние годы он страдал деменцией, от него так и не удалось добиться внятных показаний, осужденный отказывался от встреч с семьей и адвокатами.

* Террористическая организация, запрещенная в России