В Раде рассказали, к чему привели попытки США поссорить Украину с Россией

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Попытки США поссорить Украину с Россией привели к культурной войне на территории страны и ухудшению отношений Киева не только с Москвой, но и с соседними государствами, заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne.

"Политики, которые выполняют продиктованную извне задачу, развязали в стране культурную войну. Культурная война — это часть политической агрессии, это замена у огромного числа людей фундаментальных ценностей на ценности, необходимые агрессору: пересмотр истории, языковой вопрос, разрыв культурных и исторических связей. Соединенным Штатам всегда было выгодно ослабить Советский Союз и оторвать все союзные республики от России, поссорить нас между собой и устроить войну на нашей территории", — посетовал политик.

По словам парламентария, Вашингтон на протяжении последних 20 лет пытался создать проблемы для Украины как внутри самой страны, так и в ее международных отношениях. В итоге, по мнению Мураева, у Киева появились проблемы не только с Москвой, но и со всеми соседями.

"Основная задача, безусловно, была поссорить нас с Россией, но под раздачу попали все национальные меньшинства. И в отличие от слабой власти нашей страны, сильная власть соседних государств борется за права своих национальных меньшинств", — сказал депутат.

Мураев добавил, что для выхода из сложившейся ситуации Украине необходимо начать вести "независимую и нейтральную" политику.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после того, как в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Россию обвинили во вмешательстве в конфликт в Донбассе, назвали "страной-оккупантом", однако Москва отвергает такие заявления и подчеркивает, что никаким образом не принимает участие во внутриукраинском конфликте.

Напряженность двусторонним отношениям добавило и воссоединение Крыма с Россией в ходе референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за присоединение к Российской Федерации. После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев неоднократно устраивал провокации в адрес Москвы.

Кроме того, в правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, выразили недоумение в связи с принятием закона об образовании на Украине, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств. По мнению политиков из этих государств, закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.