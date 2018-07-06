Трамп сделал прогноз на встречу с Путиным

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, что "все будет прекрасно" и что "хорошие отношения с РФ — это не плохо, а хорошо".

"Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им ещё объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошая вещь, а не плохая", — заявил он, выступая в Монтане. Трансляцию вел телеканал Fox News

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.