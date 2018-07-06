МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Представители предпринимателя Илона Маска, возглавляющего высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, предложили властям Таиланда помощь в спасении заблокированных в пещере подростков, передает агентство Блумберг.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.