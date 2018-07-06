МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Представители предпринимателя Илона Маска, возглавляющего высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, предложили властям Таиланда помощь в спасении заблокированных в пещере подростков, передает агентство Блумберг.

Как сообщил представитель Маска, в спасательной операции может быть использовано навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies, технологии по откачке воды компании Boring Co. или мощные аккумуляторыTesla Powerwalls. Пока неизвестно, примет ли Таиланд предложение бизнесмена.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.