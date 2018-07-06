Обрадор пока не получает конституционного большинства в парламенте Мексики

МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Итоги всеобщих выборов в Мексике, победителем в борьбе за президентский пост в ходе которых стал кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, свидетельствуют, что пока он не сможет провести важные конституционные реформы через парламент.
Это абсолютное большинство, однако, его не хватит для того, чтобы реализовать кардинальные изменения. К примеру, отменить или видоизменить реформы энергетики, образования, телекоммуникаций.
По мексиканским законам, для таких серьезных изменений необходимо получить конституционное большинство, то есть 75% плюс одно место в конгрессе, а также получить одобрение в большинстве конгрессов штатов. В случае с коалицией Обрадора, это было бы 375 кресел в нижней палате и 96 – в верхней.
Есть две крупные коалиции, которые весьма неоднородны и со временем могут пойти на путь сотрудничества с победителями. Это "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение") Рикардо Анайи и коалиции "Все за Мексику", куда входят уже бывшая правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия. Их представители набирает около 188 мест в палате депутатов и около 60 — в сенате.