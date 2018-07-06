Обрадор пока не получает конституционного большинства в парламенте Мексики

МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Итоги всеобщих выборов в Мексике, победителем в борьбе за президентский пост в ходе которых стал кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, свидетельствуют, что пока он не сможет провести важные конституционные реформы через парламент.

По данным подсчета порядка 97% голосов, коалиция "Вместе сделаем историю" Обрадора (партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча") получает порядка 61,5% мест в палате депутатов и примерно 53,1% — в сенате конгресса. В абсолютном выражении это составляет соответственно 307-312 кресел в нижней палате (всего их 500) и 68-70 мест в верхней (из 128).

Это абсолютное большинство, однако, его не хватит для того, чтобы реализовать кардинальные изменения. К примеру, отменить или видоизменить реформы энергетики, образования, телекоммуникаций.

По мексиканским законам, для таких серьезных изменений необходимо получить конституционное большинство, то есть 75% плюс одно место в конгрессе, а также получить одобрение в большинстве конгрессов штатов. В случае с коалицией Обрадора, это было бы 375 кресел в нижней палате и 96 – в верхней.

Однако это не означает, что будущий президент, вступающий в должность 1 декабря, будет окончательно лишен возможности провести подобные реформы, о необходимости некоторых из которых он говорил ранее. У Обрадора останется пространство для маневра – ему будет нужно заключить соглашения с представителями конкурентов.

Есть две крупные коалиции, которые весьма неоднородны и со временем могут пойти на путь сотрудничества с победителями. Это "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение") Рикардо Анайи и коалиции "Все за Мексику", куда входят уже бывшая правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия. Их представители набирает около 188 мест в палате депутатов и около 60 — в сенате.