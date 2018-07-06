Трамп рассказал, что случится, если Ким Чен Ын обманет США

ВАШИНГТОН, 6 июл —РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг журналистам, что у него по-прежнему хорошие предчувствия насчёт лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, но если они будут обмануты, США может вернутся к "другому пути".

Историческая встреча

"Посмотрим-посмотрим. Всё, что я могу вам сказать. Но ни одного ядерного испытания, ни одного баллистического пуска не было", — ответил Трамп на вопрос, пытается ли Пхеньян скрыть, что ядерная программа продолжается.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.