Глава Эквадора призвал экс-президента страны предстать перед судом

МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено призвал своего бывшего начальника, экс-главу государства Рафаэля Корреа вернуться в страну и предстать перед судом.

Суд Эквадора ранее принял решение о помещении Корреа под стражу. Также судья решил уведомить Интерпол посредством распространения "красного циркуляра" (международного ордера на арест) для поимки и экстрадиции бывшего главы государства. Корреа находится сейчас в Бельгии, где проживала долгое время его семья. В середине июня он был привлечен к судебному процессу в Эквадоре по делу о похищении бывшего депутата Фернандо Бальды.

"Теперь у нас независимое правосудие, господин Корреа должен быть полностью уверен, что это правосудие работает автономно и независимо, у него не должно быть никаких опасений по поводу прибытия в Эквадор, это его страна, и пусть он предстанет перед правосудием", — заявил Морено в четверг на встрече с иностранными СМИ в Кито.

По сообщению портала Comercio, Морено заявил об отсутствии у него личного интереса к делу Корреа. "Меня не интересует, будет ли господин Корреа осужден или нет… Надеюсь, он не виноват", — заявил действующий глава государства.

Сам Корреа считает, что привлечен к процессу без каких-либо доказательств, и заявляет о заговоре против него. В ответ на это Морено сравнил Корреа с известным мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу Коротышка, который был экстрадирован в США. "Относительно аргументации, что он (Корреа) является политическим заключенным, то же самое может сказать про себя Коротышка Гусман", — заметил Морено.