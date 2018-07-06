Народная Партия Испании определилась с претендентами на пост лидера

МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Кандидатами на пост председателя оппозиционной правой Народной партии (НП) Испании стали экс-заместитель премьера Испании Сорайя Саэнс де Сантамария и депутат Пабло Касадо — таковы результаты праймериз, которые состоялись в Испании в четверг.

Как сообщил на пресс-конференции в Мадриде председатель организационной комиссии внеочередного съезда НП Луис де Грандес, за Сантамарию проголосовали 21 513 человек, за Касадо — 19 967.

Сорайя Саэнс де Сантамария считалась "правой рукой" бывшего премьера Мариано Рахоя и занимала должность заместителя председателя правительства с декабря 2011 года по 7 июня 2018 года. С ноября 2016 года вплоть до отставки правого правительства также занимала пост министра по делам территориальных администраций Испании.

Касадо, депутат конгресса от Авилы (автономное сообщество Кастилия и Леон) занимает должность генерального вице-секретаря по коммуникациям НП. Ему 37 лет, он один из самых молодых среди известных политиков НП национального уровня. Впервые Касадо стал депутатом в 2011 году и переизбирался в нижнюю палату в 2015 и 2016 годах.

О своем желании принять участие в выборах, которые проходили с 9.30 до 20.30 в 1 096 отделениях партии по всей стране, заявили 66 705 членов НП. Всего в партии состоят 869 535 человек. В результате реальная явка составила почти 87% — проголосовали более 58 тысяч человек. По результатам голосования должны были определиться два кандидата на пост председателя Народной партии, а также 3 184 выборщиков, которые примут участие в партийном съезде 20-21 июля, на котором и будет утвержден новый партийный лидер.

Свои кандидатуры выставили шесть политиков. Помимо Касадо и Сантамарии, участие приняли бывший министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, бывший министр иностранных дел Хосе Мануэль Гарсия Маргальо, секретарь по международным отношениям партии депутат Хосе Рамон Гарсия Эрнандес и валенсийский политик Элио Кабанес.

Место главы Народной партии оказалось вакантным после того, как экс-премьер Мариано Рахой, отправленный парламентом вместе с кабинетом в отставку в начале июня, сообщил, что покинет этот пост и уходит из политики.

Сам Рахой не участвовал в голосовании, заявив, что "будет несправедливо" отдавать "предпочтение" какому-либо кандидату, тем более, что все они "были его верными соратниками".