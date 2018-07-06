Президент Ирана оценил усилия Франции по сохранению ядерной сделки

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном позитивно оценил усилия Парижа по сохранению ядерной сделки, говорится в заявлении на официальном сайте иранского лидера.

Роухани, в состоявшейся в четверг телефонной беседе, также выразил надежду, что встреча министров иностранных дел Ирана, Франции, Великобритании, России, Германии и Китая, которая состоится в пятницу в Вене, удовлетворит все требования Ирана в связи с продолжением сотрудничества в рамках соглашения.

"Мы ожидаем, что Европа предложит четкий оперативный план с графиком, чтобы компенсировать выход США из сделки", — говорится в заявлении.

В свою очередь Макрон подтвердил приверженность Франции к выполнению обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Он заявил, что Европа продолжит усилия по спасению сделки и выразил надежду, что встреча в Вене найдет баланс между политическими и экономическими вопросами, сохранив направление многостороннего сотрудничества.