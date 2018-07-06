США предложили Греции помощь по вопросу о переименовании Македонии

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Греции Алексис Ципрас обсудили соглашение страны с Македонией о переименовании, а также обсудили ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент США Майк Пенс поздравил премьер-министра Алексиса Ципраса с историческим соглашением со Скопье по урегулированию давнего вопроса о названии. Он предложил США поддержку Соглашения в его устойчивой и успешной реализации, а также высоко оценил лидерство и мужество премьер-министра Ципраса в достижении этого соглашения, которое будет способствовать процветанию и стабильности региона", — говорится в сообщении.

Кроме того, Пенс и Ципрас обсудили предстоящую международную ярмарку в Салониках, на которой США будут представлены как почетная страна.

Как говорится в сообщении пресс-службы Ципраса, премьер Греции обсудил с вице-президентом США укрепление греческо-американских экономических отношений, особенно в связи с ярмаркой в Салониках, а также греко-турецкие отношения и роль Турции в регионе.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали 17 июня соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Депутаты парламента Македонии в четверг большинством в 69 голосов (из 120) повторно утвердили договор с Грецией о переименовании бывшей югославской республики, поскольку ранее документ отказывался подписать президент страны Георге Иванов.