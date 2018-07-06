Премьер Македонии назвал вероятные сроки рефендума о переименовании страны

АФИНЫ, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр бывшей югославской республики Македония Зоран сообщил, что референдум по новому конституционному наименованию страны – Северная Македония – пройдет в сентябре или октябре, в январе конституционные изменения будут утверждены в парламенте.

"Мы ожидаем 12 июля, после саммита НАТО, обсуждения в парламенте с оппозицией. Возможно, референдум пройдет в конце сентября. Мы хотим иметь три месяца после успешного референдума, время, достаточное для конституционных изменений, полного изменения применения названия", — сказал премьер в интервью греческому телевидению ERT.

Референдум



По его словам, есть три возможные даты референдума.

"Референдум состоится 23 сентября, 30 сентября или 7 октября", — сказал Заев.

"Наша цель – завершить все 15 января. Конечно, мы хотели бы закончить до Рождества и Нового года. Требуется примерно 100 дней. Поэтому мы говорим о 15 января", — сказал премьер.

Он выразил оптимизм в отношении того, что жители страны дадут "зеленый свет" и проголосуют за изменение названия, после чего это поддержат парламент и президент.

"Я уверен, что народ будет "за" соглашение с Грецией, поскольку вопрос будет – "мы за Евросоюз и НАТО". Эти две темы связаны", – сказал он. "Знаю, что наши граждане хотят дружбы с Грецией, хотят вступить в ЕС и НАТО", — сказал премьер, признав, что вопрос идентичности очень чувствительный.

По словам Заева, президент Македонии Георге Иванов, который отказывался подписывать соглашение с Грецией, поддержит договор, если за него проголосуют на референдуме жители.

"В случае успешного референдума, я уверен, что весь парламент услышит, что сказал народ на референдуме и также проголосует. Такое же послание мы получили сегодня и от президента Иванова. Что, если референдум будет успешным, то и он поддержит соглашение с Грецией и следующие шаги", — сказал Заев.

"Конечно, есть разные точки зрения, это демократия", — сказал премьер.

Он заявил также, что итоги референдума будут обязательными для всего парламента и для всех институтов государства, в том числе президента.

Отношения с Грецией



Заев выразил надежду, что после этого и парламент Греции ратифицирует протокол и протокол о присоединении Македонии к НАТО.

"После ратификации двумя сторонами соглашение вступит в силу и мы станем Республикой Северная Македония – для Греции, Болгарии, для всех наших соседей, для всех стран мира", — сказал Заев.

Заев назвал соглашение очень важным и признался, что принять его было трудно.

"Мы соглашением пытаемся создать дружбу, обеспечить позитивное будущее для граждан Греции и нашей страны. Его отсутствие 27 лет мешало развитию хороших отношений между странами и сотрудничеству на всех уровнях. Экономическом, политическом, в образовании, здравоохранении, в спорте, во всех сферах. Мы две соседние страны, и граждане удостоверятся, что у него только позитивные результаты для двух стран, для двух народов", — сказал премьер.

Заев поблагодарил своего греческого коллегу и министров иностранных дел двух стран – Никоса Котзиаса и Николу Димитрова — за упорную работу.

По словам премьера, показателем того, что соглашение справедливое, является тот факт, что оппозиция в обеих стран критикует его.

"Я считаю важным, что общественное обсуждение его в Республике Македония развивается так, что оппозиция за ЕС и НАТО, но против соглашения", — сказал Заев.

Премьер Македонии обратился к министру обороны Греции Паносу Камменосу и лидеру оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакосу Мицотакису, которые выступают против соглашения. Он сказал, что его страна выполнила все условия греческой стороны.

"Должны знать господа Камменос и Мицотакис, что мы приобрели имя с географическим определением, будут конституционные изменения и будут различия с северной частью Греции. Статья 7, параграфы 2 и 3 четко разделяют греческую часть Македонии от нашей, и мы выражаем полное уважение к греческому наследию, ко всему, что чувствуют греки-македонцы. Что касается идентичности, то это чувства, которые не могут быть определены соглашением. Я хочу обратиться к ним и призвать смотреть на положение вещей таким образом", — сказал Заев.

"Мы признаем эллинизм македонской идентичности. Они наши друзья", — сказал премьер. "У нас нет никаких территориальных претензий к Греции. Мы гарантируем нерушимость границ и уважение греческого наследия", — сказал он.

Заев напомнил, что северная часть исторического региона Македония принадлежит его стране, южная – Греции, восточная – Болгарии и западная – Албании, Скопье находится всего с 160 километрах от Салоников, а 1,2 миллиона из 1,6 миллиона жителей его страны ежегодно посещают Грецию.

Вступление в НАТО и ЕС

Заев признался, что требование изменить конституцию "разрывает его сердце и сердце его народа", но соглашение дает перспективы в НАТО и ЕС, хотя и может стоить ему политической карьеры.

Заев выразил мнение, что Македония вступит в ЕС не позднее 2025 года.

"Мы ждем, что получим приглашение НАТО, с которым, по сути, начнем переговоры о присоединении. Это начнется в январе 2019 года, как только завершатся все процедуры. Сразу после этого начнется вторая фаза приглашения по присоединению к НАТО – ратификация странами-членами. И я надеюсь, что Греция первой из стран членов его ратифицирует", — сказал премьер Македонии.

Переговоры по присоединению к ЕС, по его мнению, начнутся в июне 2019 года, когда будут открыты главы для переговоров.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и БЮРМ Никола Димитров подписали 17 июня в районе озера Преспа соглашение, по которому БЮРМ будет называться "Северная Македония". Договор называют историческим: он завершает многолетний спор между двумя странами на Балканах и открывает Скопье дверь для вступления в НАТО и Евросоюз.