В Италии призвали снять оружейное эмбарго с Ливии

РИМ, 5 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Италия будет добавиться снятия оружейного эмбарго в отношении Ливии для борьбы с нелегальной миграцией, заявил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

"Мы будем работать над тем, чтобы эмбарго в отношении Ливии было снято, потому что единственное, что оно сделало, это оставило власти страны без инициативы ", — заявил Сальвини после переговоров с вице-председателем ливийского президентского совета Ахмедом Майтыгом, отметив, что эмбарго не становится препятствием для перевозчиков людей и оружия.

По словам Сальвини, Италия собирается поднять вопрос оказания поддержки Ливии на встрече с главами МВД ФРГ и Австрии в Инсбруке через неделю.

"Моя цель заключается в том, чтобы сюда не прибывала на лодке… ни одна женщина или ребенок ", — сказал итальянского МВД. По его словам, "в Италию должны приезжать те, у кого есть на это право — на самолете и лучше первым классом".

Оружейное эмбарго в отношении Ливии, которая после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи переживает период кризиса и двоевластия, действует с февраля 2011 года.

"Проблема в том, что в распоряжении ливийской полиции и береговой охраны нет средств поддержки. Нам не удается обеспечить безопасность на море, потому что Ливия стала жертвой эмбарго", — заявил, в свою очередь, Майтыг.

Ранее Италия объявила, что передаст Ливии 12 кораблей в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Также Сальвини в ходе визита в Ливию заявлял, что для предотвращения притока мигрантов в Европу в африканских государствах "к югу от ливийских границ" необходимо создать несколько центров по приему беженцев.