В центре Праги произошла большая утечка газа

ПРАГА, 5 июл – РИА Новости. В одном из домов на улице Масна в историческом центре Праги в четверг вечером по неизвестным причинам происходит большая утечка газа, полиция уже эвакуировала более 500 местных жителей, временно прекращено движение общественного транспорта в данном районе, сообщил журналистам представитель городского управления пожарной охраны Мартин Кавка.

"Пожарные вместе с представителями газового хозяйства работают над прекращением утечки газа и замеряют его концентрацию в районе Масной и прилегающей к ней улиц. В целях безопасности вход в данный район всем посторонним лицам, включая сотрудников СМИ, запрещен. Из нескольких домов полиция вынуждена была эвакуировать в общей сложности более 500 жителей", — сказал Кавка.

Улица Масна расположена на расстоянии примерно 200-250 метров от Староместской площади.

По словам Кавки, утечка газа может быть прекращена в течение одного-двух часов.