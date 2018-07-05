Премьер Македонии назвал сроки референдума о новом названии республики

АФИНЫ, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр бывшей югославской республики Македония Зоран Заев сообщил, что референдум по новому конституционному наименованию страны — Северная Македония — пройдет в сентябре или октябре, в январе конституционные изменения будут утверждены в парламенте.ERT.
По его словам, есть три возможные даты референдума.
"Наша цель – завершить все 15 января. Конечно, мы хотели бы закончить до Рождества и Нового года. Требуется примерно 100 дней. Поэтому мы говорим о 15 января", — добавил премьер.
Он также выразил оптимизм в отношении того, что жители страны дадут "зеленый свет" и проголосуют за изменение названия.