Премьер Македонии назвал сроки референдума о новом названии республики

АФИНЫ, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр бывшей югославской республики Македония Зоран Заев сообщил, что референдум по новому конституционному наименованию страны — Северная Македония — пройдет в сентябре или октябре, в январе конституционные изменения будут утверждены в парламенте.

"Мы ожидаем 12 июля, после саммита НАТО, обсуждения в парламенте с оппозицией. Возможно, референдум пройдет в конце сентября. Мы хотим иметь три месяца после успешного референдума, время, достаточное для конституционных изменений, полного изменения применения названия", — сказал премьер в интервью греческому телевидению ERT

По его словам, есть три возможные даты референдума.

"Референдум состоится 23 сентября, 30 сентября или 7 октября", — отметил Заев.

"Наша цель – завершить все 15 января. Конечно, мы хотели бы закончить до Рождества и Нового года. Требуется примерно 100 дней. Поэтому мы говорим о 15 января", — добавил премьер.

Он также выразил оптимизм в отношении того, что жители страны дадут "зеленый свет" и проголосуют за изменение названия.