Трамп принял отставку Прюитта

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Главы Агентства США по охране окружающей среды (EPA) Скотт Прюитт подал в отставку, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я принял отставку Скотта Прюитта, главы Агентства США по охране окружающей среды", — написал Трамп у себя в Twitter

Президент США отметил, что Прюитт проделал "выдающуюся работу", и он ему будет всегда за это благодарен. После его отставки исполняющим обязанности главы EPA будет Эндрю Вилер, который до этого был заместителем Прюитта.

Ранее Прюитта критиковали за то, что тот снял квартиру в центре Вашингтона у жены лоббиста, зарегистрированного при ЕРА. При этом Прюитт платил за квартиру 1500 долларов в месяц и оплачивал только те дни, когда там останавливался. Это вызвало предположения о конфликте интересов.

Также СМИ писали о том, что для охраны Прюитта задействованы 19 человек и 19 автомобилей. Наконец, его критиковали за то, что он постоянно летает первым классом за счет налогоплательщиков. Ранее министр здравоохранения Том Прайс ушел в отставку из-за скандала с масштабными затратами на его перелеты.