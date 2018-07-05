Папуа-Новая Гвинея отозвала призвание независимости Косово

БЕЛГРАД, 5 июл — РИА Новости. Папуа-Новая Гвинея стала шестым государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово, передает агентство Танюг со ссылкой на главу МИД Сербии.

Сербский первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич сообщил на прошлой неделе, что получил 27 июня по электронной почте дипломатическую ноту от "страны, которая в пять раз больше Сербии", но не стал раскрывать название государства.

"Министр иностранных дел Ивица Дачич продемонстрировал сегодня официальную ноту Папуа-Новой Гвинеи", — говорится в сообщении.

Ранее власти Сербии заявили об отзыве признания косовской независимости Либерией, Суринамом, Сан-Томе и Принсипи, Гвинеей-Бисау и Бурунди.

По данным косовско-албанских властей Приштины, республику признают свыше 100 государств.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.