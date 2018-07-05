Папуа-Новая Гвинея отозвала призвание независимости Косово

БЕЛГРАД, 5 июл — РИА Новости. Папуа-Новая Гвинея стала шестым государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово, передает агентство Танюг со ссылкой на главу МИД Сербии.
"Министр иностранных дел Ивица Дачич продемонстрировал сегодня официальную ноту Папуа-Новой Гвинеи", — говорится в сообщении.
Ранее власти Сербии заявили об отзыве признания косовской независимости Либерией, Суринамом, Сан-Томе и Принсипи, Гвинеей-Бисау и Бурунди.
По данным косовско-албанских властей Приштины, республику признают свыше 100 государств.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.