В ООН настаивают на открытости портов в Йемене

ООН, 5 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН вновь призвал противоборствующие стороны в Йемене оставлять стратегические порты Ходейда и Салифа открытыми, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации в стране, заявил журналистам в четверг после проведения закрытых консультаций председатель Совбеза в июле постпред Швеции Олаф Скуг.

"Члены Совбеза признали важность портов Ходейда и Салифа и еще раз призвали сохранять их открытыми и безопасными, учитывая сохраняющийся риск ухудшения гуманитарной ситуации", — сказал Скуг.

Он отметил, что члены Совбеза также в очередной раз призвали соблюдать принятые резолюции, включая резолюцию 2216, и обратились к воюющим сторонам с просьбой соблюдать данные ранее обязательства по Международному гуманитарному праву.

Скуг добавил, что Совбез безоговорочно поддерживает усилия специального посланника по Йемену Мартина Гриффитса, который уже провел переговоры с одной из противоборствующих сторон и призвал "все стороны конструктивно участвовать в его усилиях по достижению политического решения", которое, по мнению совета, является "единственным способом положить конец конфликту".

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.