В Армении у племянника экс-президента нашли наркотики и похищенные картины

ЕРЕВАН, 5 июл – РИА Новости. Служба нацбезопасности Армении при проведении оперативных мероприятий и обысков нашла оружие, наркотики и похищенные картины у племянника экс-президента Сержа Саргсяна – Нарека Саргсяна, сообщили в пресс-центре ведомства.

СНБ сообщила, что получила сведения о том, что в квартире на улице Арами находятся наркотики и оружие, принадлежащие Саргсяну. "Были обнаружены кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны" — говорится в сообщении, поступившем распоряжение РИА Новости.

В СНБ заявили, что согласно поступившей информации, Саргсян злоупотребил доверием наследника художника Мартироса Сарьяна, взял у него 14 рисунков стоимостью 280 тысяч долларов, пообещав заплатить за них 28 тысяч долларов, однако обещания не выполнил и картины не вернул, несмотря на требования владельца.

В ведомстве отметили, что ранее по месту регистрации Саргсяна был проведен обыск, во время которого были обнаружены похищенные картины, 115 тысяч долларов, 27 тысяч евро, дорогие часы, многочисленные золотые монеты и украшения, законность приобретения которых уточняется. Картины направлены на экспертизу для установления подлинности.

Саргсян привлечен в качестве обвиняемого, объявлен в розыск и заочно арестованы. Ранее сообщалось, что брат Нарека Саргсяна – Айк подозревается в покушении на убийство, совершенном в 2007 году.

Мартирос Сергеевич Сарьян (1880-1972) — армянский и советский живописец-пейзажист, график и театральный художник. Действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР, действительный член АН Армянской ССР, Герой Социалистического Труда, Председатель Союза художников Армянской ССР (1947-1951), депутат Верховного Совета Армянской ССР, лауреат Ленинской и Сталинской премии второй степени.