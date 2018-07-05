США внесли в "список Магнитского" троих жителей Никарагуа

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. США расширили "список Магнитского", внеся в него трех представителей Никарагуа, в том числе президента государственной нефтяной компании Petronic Хосе Франциско Лопеса, заявил журналистам в четверг высокопоставленный представитель администрации США.
По словам чиновника, это ответ на "серьезные нарушения в сфере прав человека и коррупцию".
Кроме Лопеса, в список попал высокопоставленный полицейский, а также высокопоставленный сотрудник мэрии столицы Никарагуа.
Включение в "список Магнитского" означает, что с этого момента любые активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США, будут заблокированы, а физическим и юридическим лицам США будет запрещено заключать с ними сделки.
Несколько месяцев назад "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых, по мнению США, нарушают права человека.