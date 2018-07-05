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Тимошенко обвинила Порошенко в попытке сорвать президентские выборы

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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фотоЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что Петр Порошенко якобы ведет переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, чтобы ввести военное положение и остаться у власти на второй срок.

Украинский военный на позиции у линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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Об этом бывший премьер заявила в эфире украинского телеканала "UA: Первый".

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Во время военного положения в стране не могут проводиться выборы.

Ранее Тимошенко заявляла, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Она уже неоднократно участвовала в выборах, однако ей до сих пор не удалось победить.

"Откровенное лицемерие"

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что Порошенко может ввести военное положение без переговоров своим решением, но только в оставшейся части Украины, которая контролируется Киевом, к республикам это отношения не имеет.

Юлия Тимошенко во время форума Новый курс Украины в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Он уточнил, что заявления Тимошенко говорят об обострении предвыборной борьбы и демонстрируют, что кандидаты будут использовать "любые методы для достижения своей цели".

"В Киеве все еще незаметно, но настоящая война со смертями и разрушениями длится уже четыре года", — сказал представитель ЛНР.

Он подчеркнул, что для Порошенко и Тимошенко война служит всего лишь инструментом достижения власти, а сожаление по погибшим и покалеченным для них — откровенное лицемерие.

"Богатое воображение"

Глава ДНР Александр Захарченко опроверг заявление Тимошенко и заявил, что у нее богатое воображение.

"Порошенко и вообще киевская власть ни на явном, ни на тайном уровне не выходили на контакт с нами", — сказал политик.

По его мнению, для эскалации конфликта президенту Украины не нужны переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, а прямой диалог с Киевом — дело будущего. "Это будет диалог не о начале, а о прекращении войны и будущих принципах мирного сосуществования", — подчеркнул Захарченко.

"Порошенко боится выборов"

Народный депутат Украины Евгений Мураев рассказал, что Порошенко боится проведения любых выборов, поскольку видит реальное положение дел в рейтинге симпатий украинцев.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov
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Кроме того, он заявил, что если Порошенко сам сложит полномочия,то принимать участие во внеочередных выборах президента он не имеет права. Говоря о внеочередных парламентских выборах, Мураев отметил, что они не могут пройти за полгода до президентских выборов, то есть само голосование должно состояться в этот срок.

"Но насколько я знаю, администрация президента сейчас рассуждает о том, что выборы можно назначить за полгода. Поэтому вполне возможно, что в конце августа он попытается это сделать, используя весь свой админресурс, администрацию президента, СБУ, генпрокуратуру, катаньем, угрозами, включив весь репрессивный аппарат, получить максимальное количество мест в парламенте", — подчеркнул Мураев.

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