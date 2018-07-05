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У острова Пхукет при крушении судна погиб человек

(обновлено: 21:12 05.07.2018)
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© AFP 2018 / Kritsada MuenhawongСотрудники экстренных служб Таиланда оказывают помощь спасенным пассажирам перевернувшихся в районе Пхукета туристических лодок. 5 июля 2018Сотрудники экстренных служб Таиланда оказывают помощь спасенным пассажирам перевернувшихся в районе Пхукета туристических лодок. 5 июля 2018
© AFP 2018 / Kritsada Muenhawong

БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб, 53 считаются пропавшими без вести в результате крушения туристического судна в районе острова Пхукет на юге Таиланда, сообщает в четверг телеканал Thai PBS со ссылкой на руководство спасательной операции, которая продолжается более шести часов.

Японское море. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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В Японском море российское рыболовное судно столкнулось с лодкой
В ходе поисковой операции в районе крушения судна один человек найден мертвым, говорится в сообщении. Это турист, гражданин КНР. Тело погибшего было обнаружено в воде, на нем был надет спасательный жилет.

Командование третьего округа военно-морских сил Таиланда, корабли и военнослужащие которого ведут поиски в море, сообщает также, что 53 человека из числа пассажиров и членов экипажа затонувшего судна пока считаются пропавшими без вести, добавляет телеканал.

Ранее губернатор провинции Пхукет заявлял о 49 пропавших.

Прогулочное судно с 90 туристами из Китая и семью членами экипажа затонуло к югу от острова Пхукет около 18.00 по местному времени (14.00 мск). Известно, что среди пассажиров было много детей. Телеканал Thai PBS сообщает, что, по сведениям, полученным от капитана судна, которого спасли военные моряки, помимо туристов из Китая на судне находились двое туристов европейской наружности.

Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. Архивное фото
© AP Photo / Anna Surinyach
После крушения лодки у берегов Ливии пропали более 60 мигрантов
Еще одно судно, на борту которого находились 39 пассажиров, также туристов из Китая и нескольких стран Европы, перевернулось и затонуло к юго-западу от Пхукета. По сообщению руководства поисково-спасательной операции, все пассажиры и экипаж судна были спасены и доставлены на берег.

В том же районе моря в шторм попали двое россиян на двухместном скутере. Они также были найдены военными моряками и доставлены на берег, сообщает телеканал.

Сильный ветер, начавшийся вечером в четверг и поднявший на море пятиметровые волны, до сих пор не стихает. Продолжающийся шторм и темнота значительно усложняют работу спасателей. Ночью поисковая операция будет на несколько часов прекращена, и возобновится рано утром, говорится в сообщении. Администрация Пхукета объявила запрет на выход в море для всех малых и прогулочных судов. У ближайших к Пхукету островов 12 прогулочных туристических судов пережидают шторм в бухтах с более спокойной водой. Более 200 туристов, которых они доставили на эти острова с Пхукета на однодневные экскурсии, оказались заперты штормом на островах на неопределенное время.

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