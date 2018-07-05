МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти телеведущего RT America Эдварда Шульца.

"У нас на канале огромная, невосполнимая потеря. Внезапно, во сне, ушел из жизни наш блистательный ведущий, один из лучших тележурналистов Америки, честнейший, порядочнейший человек, настоящая глыба, Эд Шульц. Нет слов. Мы шокированы этой необъяснимой смертью, скорбим и плачем", — написала она в Telegram.

Симоньян также отметила, что Шульц был "одним из тех образованных, глубоких, широких душой американцев, проведя с которым вечер за ужином с джином или пивом, ты думаешь — какой замечательный народ, и как же мы похожи, и как же грустно и неправильно, что все так".

Эдвард Шульц — один из самых известных журналистов США, до прихода в RT America был телеведущим на американском канале MSNBC.