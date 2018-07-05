Лукашевич рассказал, к чему ведут поставки оружия США на Украину

ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. США подогревают военно-реваншистские настроения в Киеве, поставляя Украине оружие, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Внешние силы, претендующие на роль посредников в урегулировании, лишь подогревают военно-реваншистские настроения в Киеве. США вслед за ПТРК Javelin наладили поставки на Украину крупнокалиберных пулеметов. По двусторонней американо-украинской договоренности на одном из предприятий "Укроборонпрома" готовится к запуску сборка боевых модулей для установки на легкобронированную технику. США несут прямую ответственность за последствия столь необдуманных шагов", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.