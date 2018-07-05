Бастрыкин оценил взаимодействие Интерпола с российскими правоохранителями

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин считает, что взаимодействие Интерпола с российскими правоохранителями находится на высоком уровне, об этом он заявил в четверг в рамках рабочей встречи с президентом Интерпола, заместителем министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Мэн Хунвэем.

"Александр Бастрыкин, поприветствовав делегацию, выразил коллегам слова признательности за высокий уровень взаимодействия с российской стороной и, в частности, со Следственным комитетом РФ по вопросам, касающимся международного розыска лиц по уголовным делам, расследуемым следственными органами СК России", — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она сообщила, что глава ведомства озвучил положительные результаты совместной работы.

"Показателем эффективности совместной деятельности является регулярное участие представителей компетентных органов РФ в проводимых Интерполом международных мероприятиях по различным актуальным темам, представляющим особый интерес в контексте международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью", — констатировал Бастрыкин.

Бастрыкин отметил, что Следственный комитет максимально заинтересован в дальнейшем всестороннем участии в проводимой Интерполом работе на антикриминальном треке, и выразил надежду, что "специалисты СК России смогут привнести весомый вклад в эту важную во всех аспектах деятельность".

Мэн Хунвэй поблагодарил председателя СК России за теплый прием, выразив готовность к открытому диалогу и содействию российской правоохранительной системе в решении важнейших вопросов противодействия преступности, добавила Петренко.

По ее данным, во время встречи были достигнуты договоренности об укреплении дальнейшего взаимодействия, в том числе в части международного розыска лиц – фигурантов уголовных дел, расследуемых Следственным комитетом, а также о продолжении участия представителей СК России в проводимых по линии Интерпола экспертных мероприятиях.