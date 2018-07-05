В Мексике число погибших при взрыве пиротехники возросло до 12 человек

МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Число погибших при взрыве пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек возросло до 12 человек, сообщил в четверг губернатор штата Мехико Альфредо дель Масо.

Ранее сообщалось о четырех погибших и порядка 10 раненых.

"У нас произошел взрыв пороха с 12 погибшими к этому моменту", — приводит портал Milenio заявление дель Масо. По его словам, на месте взрыва работают пожарные, врачи и спасатели.

Тультепек известен тем, что там расположено множество производств пиротехнической продукции. Последний взрыв там произошел в конце июня, когда погибли не менее двух человек, шестеро были ранены.

Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.