"Молдова — сложная страна". Почему в Кишиневе не стихают протесты

Александр Исаев, обозреватель Sputnik Молдова, специально для РИА Новости
В столице Молдавии продолжаются акции протеста сторонников правоцентристской оппозиции, недовольных отменой результатов выборов мэра Кишинева. После масштабного митинга 1 июля, который, по оценкам полиции, собрал около семи тысяч человек, протестующие перешли к тактике точечных пикетов.
Правая оппозиция обещает проводить пикеты нон-стоп
В четверг, 5 июля, у здания парламента, где проходило пленарное заседание, собрались несколько десятков манифестантов и потребовали от депутатов утвердить результаты муниципальных выборов и возбудить уголовные дела против судей, их отменивших.
Депутаты от оппозиционной Либерально-демократической партии попытались внести требования протестующих в повестку дня, но за их инициативу проголосовали лишь 39 из 101 депутата.
В ответ участники акции, скандируя "Долой предателей!", "Мы не сдадимся!" и "Долой смешанную систему!", устроили шествие вокруг здания и разошлись, пообещав провести следующий пикет в самое ближайшее время.
Прозападные партии поссорились
Однако суд счел, что Нэстасе нарушил запрет на агитацию в день голосования, а Центризбирком аннулировал результаты и отказался назначить повторное голосование. Очередные всеобщие местные выборы в Молдове состоятся летом 2019 года — после выборов парламентских.
Сторонники Андрея Нэстасе и его союзницы Майи Санду (лидера другой прозападной партии "Действие и солидарность") рассчитывали, что победа в Кишиневе станет плацдармом для успешного выступления на парламентских выборах в ноябре 2018-го или в феврале 2019 года.
Осечка в столице серьезно снижает их шансы на успех.
Во всем случившемся Нэстасе и Санду обвинили не только суд и ЦИК, но и Демократическую партию (ДПМ), возглавляющую большинство в парламенте. По мнению оппозиции, ДПМ манипулирует действиями государственных органов.
Демпартия, как и партии Нэстасе и Санду, выступает за европейскую интеграцию. Но эти три силы работают на одну часть электората и считают друг друга конкурентами на выборах.
Почему в Евросоюзе Молдову считают сложной страной
Договориться противникам, скорее всего, не удастся. В любой острой ситуации у молдавских политиков принято жаловаться в европейские структуры и в посольство США. Однако и потенциальные арбитры растеряны.
Пока, до прояснения обстановки, в Европе предприняли ряд предупредительных мер. Комитет по иностранным делам Европарламента опубликовал декларацию с призывом к Кишиневу "не вмешиваться в дела судебной власти" и потребовал от руководства ЕС приостановить финансирование Молдовы.
Еврокомиссия оперативно заблокировала первый транш макрофинансовой помощи Молдове — 100 миллионов евро, а на эти деньги очень рассчитывало правительство премьер-министра Павла Филипа.
Главные враги молдавского протеста — лоукостеры и All inclusive
Хотя Нэстасе и Санду провозгласили протест общенациональным и даже заявили о создании гражданского объединения — Движения национального сопротивления "Acum" ("Сейчас"), — это скорее декларация об их намерениях. Оба политика могут рассчитывать лишь на свой ядерный прозападный электорат. Избиратели, настроенные нейтрально, и сторонники пророссийской Партии социалистов за ними не пойдут, а именно социалисты возглавляют рейтинги политического доверия в стране.
В результате сил правой оппозиции хватает лишь на один масштабный митинг в месяц. Cледующую массовую манифестацию в центре Кишинева под названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы" она проведет лишь 26 августа, в канун Дня независимости.
А за пределами столицы о протестах и вовсе ничего не слышно. Там сельхозработы, бедность и заработок за границей волнуют людей значительно больше, чем митинги в Кишиневе.
А пока Нэстасе и Санду заявили, что протесты будут продолжаться до победного конца. Впрочем, так заявляют лидеры всех митингов. Как саркастически заметил один из местных обозревателей, искусство политического протеста в Молдове состоит в том, чтобы призвать народ на баррикады, но не построить их.
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