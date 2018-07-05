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"Молдова — сложная страна". Почему в Кишиневе не стихают протесты

(обновлено: 20:27 05.07.2018)
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© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкСторонники Андрея Нэстасе на митинге против решения суда, не признавшего итоги голосования. 26 июня 2018Сторонники Андрея Нэстасе на митинге против решения суда, не признавшего итоги голосования. 26 июня 2018
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Александр Исаев, обозреватель Sputnik Молдова, специально для РИА Новости

В столице Молдавии продолжаются акции протеста сторонников правоцентристской оппозиции, недовольных отменой результатов выборов мэра Кишинева. После масштабного митинга 1 июля, который, по оценкам полиции, собрал около семи тысяч человек, протестующие перешли к тактике точечных пикетов.

Правая оппозиция обещает проводить пикеты нон-стоп

В четверг, 5 июля, у здания парламента, где проходило пленарное заседание, собрались несколько десятков манифестантов и потребовали от депутатов утвердить результаты муниципальных выборов и возбудить уголовные дела против судей, их отменивших.

Депутаты от оппозиционной Либерально-демократической партии попытались внести требования протестующих в повестку дня, но за их инициативу проголосовали лишь 39 из 101 депутата.

В ответ участники акции, скандируя "Долой предателей!", "Мы не сдадимся!" и "Долой смешанную систему!", устроили шествие вокруг здания и разошлись, пообещав провести следующий пикет в самое ближайшее время.

Прозападные партии поссорились

Флаги Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Молдавское двоевластие — за и против России
На досрочных выборах мэра Кишинева, во втором туре, состоявшемся 3 июня, победил лидер прозападной партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе — убежденный сторонник евроинтеграции Молдовы и вступления страны в НАТО.

Однако суд счел, что Нэстасе нарушил запрет на агитацию в день голосования, а Центризбирком аннулировал результаты и отказался назначить повторное голосование. Очередные всеобщие местные выборы в Молдове состоятся летом 2019 года — после выборов парламентских.

Сторонники Андрея Нэстасе и его союзницы Майи Санду (лидера другой прозападной партии "Действие и солидарность") рассчитывали, что победа в Кишиневе станет плацдармом для успешного выступления на парламентских выборах в ноябре 2018-го или в феврале 2019 года.

Осечка в столице серьезно снижает их шансы на успех.

Во всем случившемся Нэстасе и Санду обвинили не только суд и ЦИК, но и Демократическую партию (ДПМ), возглавляющую большинство в парламенте. По мнению оппозиции, ДПМ манипулирует действиями государственных органов.

Демпартия, как и партии Нэстасе и Санду, выступает за европейскую интеграцию. Но эти три силы работают на одну часть электората и считают друг друга конкурентами на выборах.

© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкСторонники Андрея Нэстасе на митинге против решения суда, не признавшего итоги голосования. 26 июня 2018
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Сторонники Андрея Нэстасе на митинге против решения суда, не признавшего итоги голосования. 26 июня 2018

Почему в Евросоюзе Молдову считают сложной страной

Договориться противникам, скорее всего, не удастся. В любой острой ситуации у молдавских политиков принято жаловаться в европейские структуры и в посольство США. Однако и потенциальные арбитры растеряны.

Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов на выборах мэра Кишинева, протестуют возле мэрии Кишинева против окончательного решения суда, не признавшего итоги голосования. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Могерини призвала Молдавию решить ситуацию с выборами в Кишиневе
Возникшее затруднение с подкупающей искренностью прокомментировал содокладчик ПАСЕ по Молдове Эгидиус Варейкис: "Молдова — сложная страна. <…> Нэстасе — не пророссийский, но критикует правительство. То есть проевропейский кандидат критикует проевропейское правительство. Видите, какая сложная ситуация?" — сказал он в эфире одной из молдавских радиостанций.

Пока, до прояснения обстановки, в Европе предприняли ряд предупредительных мер. Комитет по иностранным делам Европарламента опубликовал декларацию с призывом к Кишиневу "не вмешиваться в дела судебной власти" и потребовал от руководства ЕС приостановить финансирование Молдовы.

Еврокомиссия оперативно заблокировала первый транш макрофинансовой помощи Молдове — 100 миллионов евро, а на эти деньги очень рассчитывало правительство премьер-министра Павла Филипа.

Главные враги молдавского протеста — лоукостеры и All inclusive

Хотя Нэстасе и Санду провозгласили протест общенациональным и даже заявили о создании гражданского объединения — Движения национального сопротивления "Acum" ("Сейчас"), — это скорее декларация об их намерениях. Оба политика могут рассчитывать лишь на свой ядерный прозападный электорат. Избиратели, настроенные нейтрально, и сторонники пророссийской Партии социалистов за ними не пойдут, а именно социалисты возглавляют рейтинги политического доверия в стране.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Додон посетовал на низкий уровень отношений с Россией
Пока же акции протеста развиваются по привычному для Молдавии сценарию. Чтобы раскачать массы, лидеры проводят редкие масштабные митинги в столице, а паузы заполняют мелкими пикетами, где журналистов собирается едва ли не больше, чем участников. Ситуацию осложняет сезон летних отпусков — и без того немногочисленная часть населения с выраженной гражданской позицией катастрофически редеет.

В результате сил правой оппозиции хватает лишь на один масштабный митинг в месяц. Cледующую массовую манифестацию в центре Кишинева под названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы" она проведет лишь 26 августа, в канун Дня независимости.

А за пределами столицы о протестах и вовсе ничего не слышно. Там сельхозработы, бедность и заработок за границей волнуют людей значительно больше, чем митинги в Кишиневе.

Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Помпео обсудил с премьером Молдавии ее "европейский выбор" и демократию
Молдавские политологи не ждут от летнего сезона протестов никаких сюрпризов. Ведь даже на пике протестной активности последних лет, зимой 2016 года, зафиксировано лишь одно обострение, когда 20 января толпа манифестантов попыталась ворваться в парламент. Сломали заднюю дверь, тем и закончилось.

А пока Нэстасе и Санду заявили, что протесты будут продолжаться до победного конца. Впрочем, так заявляют лидеры всех митингов. Как саркастически заметил один из местных обозревателей, искусство политического протеста в Молдове состоит в том, чтобы призвать народ на баррикады, но не построить их.

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