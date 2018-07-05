"Он у нас в какой палате?": в Сети высмеяли заявление Порошенко

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли заявление президента Петра Порошенко, который сказал, что князь Владимир в 988 году крестил Украину.

Накануне Порошенко заявил, что в этом году в стране будут отмечать 1030-летие крещения. Глава государства также отметил, что для Украины "церковью-матерью" является Константинопольский патриархат. При этом президент подчеркнул, что более половины граждан страны поддерживают создание автокефальной церкви.

Некоторые из пользователей соцсетей усомнились в психическом здоровье украинского лидера.

"Он у нас в какой палате? Кто ему разрешил со СМИ общаться?" — задался вопросом Олег Сухов.

"В палате № 6, где четыре Наполеона и один вице-король Индии", — ответил ему другой пользователь.

"У Пети белая горячка!" — посчитала Светлана @electrovoice21.

Часть пользователей, в свою очередь, не нашли ничего удивительного в подобном заявлении Порошенко.

"После заявлений о том, что они выкопали Черное море… не удивляет))) болезнь прогрессирует…" — отметила @NataLvovna

Нашлись и те, кто решил ответить украинскому президенту.

"Когда князь Владимир крестил народ Руси, то Украины и в помине не было", — отметила @Shagova_Alena

Другие же пользователи удивились нелогичности действий украинского руководства.

"Не пойму тогда, почему они никак не назовутся русскими? Вот вокруг да около ходят, ноют, что историю украли. Украинцами себя обозвали. А ведь хочется стать просто русскими))))", — написал @uyrez71.

Петр Порошенко неоднократно порывался восстановить "историческую справедливость". Ранее в этом году он назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Также он выступал с заявлениями о том, что "Русская правда" была "одним из древнейших документов правосудия на Украине", обвинял Россию в попытке "похитить" у Украины Анну Ярославну и называл работы художника Ивана Айвазовского украинским наследием.