АТОР выясняет информацию о попавших в шторм на Пхукете

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) занимается выяснением информации о российских туристах, которые могли находиться на лодках, перевернувшихся во время шторма в районе Пхукета в Таиланде, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Мы сейчас выясняем, у нас нет информации на данный момент, есть ли там российские туристы, сколько их, как они туда попали: это самостоятельные туристы или организованные. Мы уже занялись этим", — сказала Ломидзе.

Два туристических судна затонули в сильный шторм и ливень неподалеку от острова Пхукет в южном Таиланде, 138 человек оказались в воде, сообщает в четверг телеканал "Тхаи Рат ТВ".

Прогулочное судно с 90 туристами из Китая и семью членами экипажа затонуло к югу от острова Пхукет около 18.00 по местному времени (14.00 мск). Многие пассажиры и моряки спасены, однако, по информации офиса губернатора Пхукета, пока не найдены и считаются пропавшими 49 человек. Известно, что большинство находившихся на борту пассажиров были туристы из Китая. Среди них было много детей, сообщает телеканал.

Еще одно судно, на борту которого находились 39 пассажиров, туристов из Китая и нескольких стран Европы, перевернулось и затонуло к юго-востоку от Пхукета. По сведениям телеканала, все пассажиры и экипаж судна были спасены и доставлены на берег военными моряками.

Также телеканал сообщил, что в том же районе моря в шторм попали двое россиян на двухместном скутере. Они также были найдены военными моряками и доставлены на берег, сообщает телеканал.