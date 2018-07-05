АТОР выясняет информацию о попавших в шторм на Пхукете

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) занимается выяснением информации о российских туристах, которые могли находиться на лодках, перевернувшихся во время шторма в районе Пхукета в Таиланде, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Два туристических судна затонули в сильный шторм и ливень неподалеку от острова Пхукет в южном Таиланде, 138 человек оказались в воде, сообщает в четверг телеканал "Тхаи Рат ТВ".
Прогулочное судно с 90 туристами из Китая и семью членами экипажа затонуло к югу от острова Пхукет около 18.00 по местному времени (14.00 мск). Многие пассажиры и моряки спасены, однако, по информации офиса губернатора Пхукета, пока не найдены и считаются пропавшими 49 человек. Известно, что большинство находившихся на борту пассажиров были туристы из Китая. Среди них было много детей, сообщает телеканал.
Также телеканал сообщил, что в том же районе моря в шторм попали двое россиян на двухместном скутере. Они также были найдены военными моряками и доставлены на берег, сообщает телеканал.