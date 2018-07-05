На премьера Македонии заявили в прокуратуру из-за договора с Грецией

БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ подала заявление в прокуратуру против премьера Зорана Заева, главы МИД Николы Димитрова, председателя парламента Талата Джафери и депутатов, повторно проголосовавших в четверг за договор с Грецией о переименовании страны.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали 17 июня соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Джафери направил ратифицированный депутатами документ президенту Георге Иванову, который ранее уже отказался его подписывать как "наносящий ущерб и неконституционный". Отведенные для президентского решения семь дней истекли 26 июня, Иванов в обращении к парламенту официально отказался подписать договор. Документ был возвращен депутатам на повторное рассмотрение в четверг. Большинством в 69 голосов (из 120) парламентарии повторно его утвердили. Оппозиция голосование бойкотировала.

"ВМРО-ДПМНЕ подало управлению прокуратуры по оргпреступности и коррупции заявление против премьера Зорана Заева, Николы Димитрова, Талата Джафери и против всех депутатов, которые голосовали за капитуляционный, неконституционный и противозаконный договор с Грецией", — сообщила партия.

В заявление перечисленным лицам вменяются создание угрозы независимости страны, сговор с целью неприятельской деятельности и злоупотребление служебным положением.

"Ожидаем, что прокуратура и судебная система преодолеют страх и политическое давление и поступят по закону, согласно профессиональной этике, рассмотрят заявление и назначат заслуженные наказания для совершивших данные преступления", — говорится в сообщении оппозиционного движения.

Премьер Заев в четверг снова призвал президента Иванова подписать указ об утверждении закона о ратификации договора Скопья и Афин и остался без ответа. В то же день парламентарии правящей коалиции, поддержавшие документ, получили письмо с угрозами тюрьмой от имени "народа Македонии".