Трамп надеется, что встреча с Путиным приведет к взаимодействию

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, заявил на брифинге журналистам посол США в РФ Джон Хантсман.

"Президент Трамп и президент Путин встретятся 16 июля в Хельсинки для обсуждения российско-американских отношений и ряд вопросов национальной безопасности. Президент стремится к этой встречи в интересах национальной безопасности США, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших двусторонних отношений", — сказал американский дипломат.

По его словам, Трамп "надеется, что эта встреча поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, чтобы улучшить мир и безопасность в мире".

"Вы не можете решить проблемы, если вы не говорить о них. Президент считает, что более хорошие отношения с Россией будет хорошо как для Америки, так и для России, но мяч находится на российской стороне. Президент продолжит привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия", — заявил Хантсман.

Посол добавил, что приоритеты Трампа — "защита американского народа и американских интересов, в том числе интересов наших союзников и партнеров".

Ранее стало известно, что Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.