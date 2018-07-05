На Украине инвалида-переселенца избили из-за русского языка, пишут СМИ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В селе Буймер под Сумами инвалида-переселенца из Донбасса избили из-за того, что он и его семья говорят на русскому языке, сообщает УНИАН.

Местные жители напали на Вячеслава Рожкова, более 20 лет проработавшего на шахте и получившего инвалидность второй группы, возле магазина.

Как заявила супруга пострадавшего Лидия Рожкова, на него накинулись односельчане и потребовали разговаривать на украинском языке.

"Они его вытащили на проезжую часть около магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом оказалось, что их вообще девять. Они его начали класть под машину, начали его переезжать", — сообщила она.

Как отмечает издание, мужчине удалось убежать. После этого его госпитализировали с рваной раной ротовой полости. Замглавы отдела Тростянецкого отдела полиции заявил, что правоохранительные органы проводят проверку по данному случаю.

Лидия Рожкова заявила, что опасается линчевания со стороны местных жителей и давления властей.