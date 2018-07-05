Бортпроводники Ryanair проведут забастовки в Испании, Португалии и Бельгии

МАДРИД, 5 июл — РИА Новости. Бортпроводники ирландской авиакомпании Ryanair проведут забастовки 25 и 26 июля в Испании, Португалии, Италии и Бельгии, такое решение было принято на встрече профсоюзов в Брюсселе.

В частности, бортпроводники будут бастовать в течение 48 часов в Испании, Португалии и Бельгии, в Италии забастовка пройдет 25 июля и продлится 24 часа. В общей сложности к акции могут присоединиться четыре тысячи человек в четырех странах, из них 1,8 тысячи — в Испании.

Члены бельгийского профсоюза CNE/LBC, португальского SNPVAC, итальянского Uiltrasporti и испанских Sitcpla и USO также не исключают "дополнительных мер", если руководство авиакомпании не улучшит условия труда, не повысит зарплату и не выполнит другие требования. По мнению бортпроводников, Ryanair должен перестать повсеместно применять ирландское законодательство, адаптировать условия труда к каждой отдельной стране, говорится в заявлении профсоюзов.

Так, испанские профсоюзы заявляют, что их зарплаты ниже тысячи евро, при этом они платят налоги за пределами страны и не могут направлять средства в фонд социального страхования, что создает им проблемы при желании взять кредит в банке.

Кроме того, большинство бортпроводников имеют временные трудовые контракты и компания "пытается не включать их в переговоры, что является дискриминацией сотрудников, которые выполняют ту же работу, но в худших условиях", заявил ранее испанский профсоюз USO.

В Ирландии 12 июля состоится забастовка пилотов Ryanair.

Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото на пресс-конференции в Мадриде заявила, что несколько испанских министерств координируют свои действия, чтобы "определить, какие меры можно предпринять", а также устанавливают, есть ли у других авиалиний возможности принять на борт пассажиров, которые пострадают от забастовки.