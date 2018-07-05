В Нанте задержали полицейского, который застрелил водителя

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Полицейский, застреливший в ходе рейда на западе Франции водителя, задержан, заявил прокурор Нанта Пьер Сенне.

Ранее стало известно, что один из районов французского города Нант охватили беспорядки после того, как местная полиция в ходе рейда застрелила водителя, отказавшегося пройти проверку. Новость о гибели молодого человека быстро распространилась по кварталу, после чего группа местной молодежи забросала полицейских коктейлями Молотова и петардами.

По словам прокурора, полицейский был задержан "за сознательные насильственные действия со стороны человека, представляющего государственную власть, которые повлекли за собой непреднамеренную гибель".

"Генеральная инспекция национальной полиции (IGPN) и Региональная служба судебной полиции (SRPJ) продолжают расследование", — цитирует прокурора радиостанция France Info Сенне.

Прокурор уточнил, что задержание полицейского было произведено с целью установить причины, по которым тот принял решение применить силу.