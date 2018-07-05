Депутат Рады принял Федерику Могерини за двух разных людей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Геннадий Ткачук принял представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини за двух разных людей.
"Не госпожа, а Могерини сказал, что на сегодняшний день в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал…" — продолжил народный депутат.
Ведущая предприняла еще одну попытку поправить политика и уточнила, что "Федерика Могерини — один человек".
"Нет-нет", — отреагировал на замечание Ткачук.
Не придя к консенсусу, участники передачи продолжили обсуждение.