Депутат Рады принял Федерику Могерини за двух разных людей

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Геннадий Ткачук принял представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини за двух разных людей.

Так, во время выступления в эфире телеканала " 112 Украина " Ткачук назвал Могерини "господином". Его поправила ведущая, уточнившая, что Могерини — "госпожа, а не господин".

"Не госпожа, а Могерини сказал, что на сегодняшний день в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал…" — продолжил народный депутат.

Ведущая предприняла еще одну попытку поправить политика и уточнила, что "Федерика Могерини — один человек".

"Нет-нет", — отреагировал на замечание Ткачук.

Не придя к консенсусу, участники передачи продолжили обсуждение.