В Афганистане надеются на скорые переговоры с "Талибаном"*

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Прямые переговоры с движением "Талибан"* могут начаться в ближайшее время, сообщил руководитель секретариата Высшего совета мира Афганистана (AHPC) Акрам Хпалвак.

Как сообщает агентство Khaama Press , Хпалвак отметил, что совет по миру и правительство Афганистана в полной мере готовы к переговорам и полагают, что на данный момент сложилась благоприятная ситуация для запуска мирного процесса.

Хпалвак добавил, что совет надеется на положительный результат в вопросах прекращения огня и прямых переговоров, учитывающих национальный консенсус, региональную и международную поддержку процесса примирения сторон.

Совет также выразил надежду, что "Талибан"* направит своих представителей для переговоров.

По информации агентства, "Талибан"* пока никак не прокомментировал это заявление представителя совета по миру.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что правительство страны "хочет превратить движение "Талибан"* из вооруженной группировки в политическую" и предпринимает все усилия для налаживания мирного процесса. Также, по словам Гани, афганские власти не собираются создавать безопасных зон для талибов* или "сдавать кому-либо территории".

*Террористическая организация, запрещенная в России