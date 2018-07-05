В Афганистане надеются на скорые переговоры с "Талибаном"*

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Прямые переговоры с движением "Талибан"* могут начаться в ближайшее время, сообщил руководитель секретариата Высшего совета мира Афганистана (AHPC) Акрам Хпалвак.
Хпалвак добавил, что совет надеется на положительный результат в вопросах прекращения огня и прямых переговоров, учитывающих национальный консенсус, региональную и международную поддержку процесса примирения сторон.
Совет также выразил надежду, что "Талибан"* направит своих представителей для переговоров.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что правительство страны "хочет превратить движение "Талибан"* из вооруженной группировки в политическую" и предпринимает все усилия для налаживания мирного процесса. Также, по словам Гани, афганские власти не собираются создавать безопасных зон для талибов* или "сдавать кому-либо территории".
*Террористическая организация, запрещенная в России