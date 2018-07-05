В МИД прокомментировали желание Порошенко поднять флаг Украины в Крыму

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала желание президента Украины Петра Порошенко поднять флаг Украины в Севастополе, отметив, что он может это сделать, открыв по согласованию с РФ генеральное консульство в этом российском городе.

В воскресенье Петр Порошенко, поздравляя личный состав ВМС с профессиональным праздником, заявил, что в Севастополе будет поднят флаг Украины. С подобными громкими заявлениями он выступал уже неоднократно.

"Не очень поняла, почему это заявление вызвало такой резонанс и столько негативных откликов в Севастополе. Вот правда, мне непонятно… В данном случае я не разделяю их негативного отношения к заявлению Петра Порошенко. Почему? Потому что я, например, вижу, что президент Украины движется в каком-то направлении большей реалистичности. Я, например, исхожу из того, что заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, может быть, имеет в виду открытие генерального консульства", — заявила Захарова на брифинге в четверг.