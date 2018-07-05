Захарова осудила кампанию Польши по сносу памятников советским воинам

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москва решительно протестует против развернутой на государственном уровне в Польше кампании по сносу памятников советским воинам, такие действия уродуют нашу совместную историю, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Польше не прекращается развернутая, ну может, лучше сказать, поддерживаемая, к сожалению, на государственном уровне вакханалия вокруг памятников, которые увековечивают подвиг советских воинов в годы Второй мировой войны. Не желая реагировать на наши настойчивые сигналы и требования прекратить этот произвол, в Варшаве заявляют, что снос монументов в честь воинов-освободителей продолжится", — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, в Москве считают, что "расправа" с советскими памятниками "не вписывается в цивилизованные рамки, является нарушением правовых обязательств против России с польской стороны".

"Это при том, что на международных площадках, включая Совет безопасности ООН, непостоянным членом которого Польша является, эта страна позиционирует себя поборником права, морали… Решительно выступаем против нынешней линии официальной Варшавы в военно-мемориальных делах, она бьет по нашей совместной истории, пытается просто ее изуродовать. В который раз обращаемся к польской стороне с призывом остановить эту практику, честно соблюдать свои международно-правовые обязательства и не маскировать их за пресловутой декоммунизацией", — добавила Захарова.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".

Так, на прошлой неделе в город Домброве-Гурнича на юге Польши был начат демонтаж памятника советским солдатам. Памятник представляет из себя две фигуры солдат, стоящие на постаменте. Планируется, что этот памятник будет перенесен в музей холодной войны. На территории города осталось еще три памятника советским солдатам.