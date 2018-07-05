МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Нежелание руководства Украины сотрудничать с Россией привело к тому, что многие её предприятия находятся в плачевном состоянии, банкротство Черноморского судостроительного завода, на котором когда-то был построен авианосец "Адмирал Кузнецов" можно считать закономерным результатом такой политики, считает бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

"Это общая тенденция страны, они живут в долг, просят, чтобы им помогали американцы и так далее, никакого строительства нет, завод экономически невыгодный, все это естественно", — сказал РИА Новости Валуев.

При этом, по его словам, Украина не хочет сотрудничать с Россией уже долгое время, такая тенденция прослеживалась уже в 90-е и нулевые годы.

"Раньше еще, когда кораблестроение планировалось не только для Украины, в частности для России, речь тогда шла и о конкретных агрегатах, и о конкретных кораблях, то Украина ни в какую не шла на взаимовыгодные условия, ни на поставку турбин, ни на строительство кораблей, ни на строительство совместное авианосцев", — добавил Валуев.

Суд на Украине во вторник признал банкротом предприятие "Черноморский судостроительный завод". Бывший флагман украинского кораблестроения длительное время испытывал финансовые трудности, а в 2015 году по решению суда была начата процедура санации завода. Однако система мер по восстановлению платежеспособности предприятия не смогла предотвратить банкротство.

Предприятие входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group, бенефициаром которого является бизнесмен и депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.