Киев разместил противотанковые пушки у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (42)

ЛУГАНСК, 5 июл — РИА Новости. Украинские силовики разместили противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Светлодарск, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Светлодарск зафиксировано прибытие двух единиц 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", — заявил в четверг на брифинге Марочко.

Он уточнил, что техника принадлежит 72-й бригаде ВС Украины. "Мы призываем представителей миссии ОБСЕ активизировать наблюдение местности с целью фиксации запрещенного вооружения ВСУ, а в случае выявления, добиться его отвода на установленные дистанции", — добавил Марочко.