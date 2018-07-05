Американцев поздравили с Днем независимости фотографией российских Су-25

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Аэрокосмический музей Сан-Диего поздравил американцев с Днем независимости США, опубликовав в фейсбуке фотографию российских истребителей-штурмовиков Су-25.

Скриншот страницы музея San Diego Air & Space Museum в Facebook Скриншот страницы музея San Diego Air & Space Museum в Facebook

"Наша семья из аэрокосмического музея желает вам счастливого Дня независимости! <…> Приходите, чтобы почтить память величайших героев в истории космоса", — говорится в сообщении музея в фейсбуке.

В комментариях к записи некоторые пользователи обратили внимание, что пост проиллюстрирован фотографией российских Су-25.

"Российское вмешательство. Опять. Или просто ленивые редакторы?" — пошутили в комментариях.

"Слава советским и российским пилотам!" — написал один из пользователей фейсбука.

"Спасибо за российский флаг в такой день", — подытожил Игорь Забавнов.

Кроме того, на необычную иллюстрацию обратили внимание представители российского издательско-полиграфического комплекса, отметив, что изображение было взято из их группы без разрешения.

Редакторы сообщества комментировать ошибку не стали. Кроме того, на данный момент публикация с российскими истребителями все еще доступна на сайте музея.