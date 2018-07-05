МИД сожалеет о непризнании на саммите ЕС роли НАТО в миграционном кризисе

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия сожалеет, что на саммите ЕС не было констатировано, что миграционный кризис был вызван, в частности, действиями НАТО на севере Африки, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы сожалеем, что в итоговых документах саммита не нашло отражения то обстоятельство, что миграционный кризис в Евросоюзе во многом стал следствием необдуманных, агрессивных действий стран НАТО и ряда государств Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", — сказала Захарова.

Она выразила надежду, что реализация принятых на саммите ЕС решений, призванных выправить миграционную ситуацию в ЕС, будет происходить не в ущерб общепризнанным правочеловеческим стандартам и международным обязательствам ЕС по приему беженцев, а также не выльется в "банальное вытеснение проблемы за пределы Евросоюза".