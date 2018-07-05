В Киеве назвали "идеальный план" возвращения Донбасса

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Иван Варченко рассказал об одном из "идеальных сценариев" возвращения Донбасса под контроль Киева, он выглядит так: "мощный украинский солдат заходит в Москву" — при этом он сразу признал его нереалистичным.
По данным ведомства, Варченко ездит по регионам и представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план возвращения Донбасса под контроль Киева. Согласно этому плану, территорию у линии соприкосновения сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники, а затем Киев занимает Донбасс поэтапно.